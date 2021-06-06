В Сургуте полицейский соврал в суде по делу о наркотиках

Полицейский соврал, что видел, как мужчина положил себе в карман наркотики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейский из Сургута (ХМАО) соврал при даче показаний в суде против местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. В итоге мужчину оправдали, а сотрудника правоохранительных органов будут судить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутского городского суда.

«Сотрудник ОКОН УМВД России по Сургуту дал ложные показания на предварительном расследовании уголовного дела и в суде в отношении местного жителя. Он сообщил, что видел, как человек подобрал и положил неизвестный предмет к себе в карман. Однако этого подозреваемый не делал», — добавили в пресс-службе суда.

Потерпевший был полностью оправдан городским судом, а в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод). Ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству. Получить оперативный комментарий от полиции ХМАО корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута оправдали по уголовному дело о попытке сбыта большой партии наркотиков. Запрещенные вещества, как выяснилось, ему подбросил один из оперативников, который признался, что делал это постоянно для повышения показателей.