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В Сургуте полицейский соврал в суде по делу о наркотиках

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Ванюкова Романа. Курган, судебное заседание, явка с повинной, судья, суд, руки
Полицейский соврал, что видел, как мужчина положил себе в карман наркотики Фото:

Полицейский из Сургута (ХМАО) соврал при даче показаний в суде против местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. В итоге мужчину оправдали, а сотрудника правоохранительных органов будут судить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутского городского суда.

«Сотрудник ОКОН УМВД России по Сургуту дал ложные показания на предварительном расследовании уголовного дела и в суде в отношении местного жителя. Он сообщил, что видел, как человек подобрал и положил неизвестный предмет к себе в карман. Однако этого подозреваемый не делал», — добавили в пресс-службе суда.

Потерпевший был полностью оправдан городским судом, а в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод). Ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству. Получить оперативный комментарий от полиции ХМАО корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута оправдали по уголовному дело о попытке сбыта большой партии наркотиков. Запрещенные вещества, как выяснилось, ему подбросил один из оперативников, который признался, что делал это постоянно для повышения показателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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