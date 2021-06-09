Правозащитники пожалуются на блогеров, пропагандирующих ЛГБТ

Правозащитники намерены заняться блогерами и звездами, пропагандирующими однополые отношения в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На блогеров и звезд, пропагандирующих однополые браки, будут поданы заявления в Роскомнадзор. Об этом в разговоре с URA.RU заявила общественный деятель, руководитель Центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай», правозащитник Элина Жгутова.

Ранее центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» подал заявление в Роскомнадзор на звезд премии «Муз-ТВ». Теперь трансляцию премии музыкального телеканала и ее организаторов ждет проверка на предмет пропаганды гомосексуализма

«Мы начнем с основных звезд и блогеров, которые наиболее ярко и неоднократно проявили себя в этом качестве (пропагандировали однополые отношения — прим. URA.RU). Дальше займемся мелкими, пока не искореним все это», — сообщила URA.RU Элина Жгутова.

Спикер уточнила, что блогеров легко уличить в пропаганде, так как они ведут себя очень вызывающе, и искать их специально не нужно. «К счастью, сейчас не обязательно что-то выискивать — это все бросается в глаза и достаточно нагло себя ведет. Поэтому нет никаких проблем, чтобы это отслеживать вообще, особенно когда речь о звездах такого уровня», — пояснила Жгутова.

Ежегодная церемония вручения премии «Муз-ТВ» прошла 4 июня. В социальных сетях появились многочисленные комментарии на счет нарядов блогеров, которые появились на красной дорожке. Россиян шокировал костюм интерсекс-человека (полумужчина-полуженщина), в котором появился на премии тиктокер Даня Милохин. Артист Филипп Киркоров приехал на мероприятие в белом лимузине вместе с блогером Давой. Далее у них состоялась фотосессия в окружении полуодетых мужчин.