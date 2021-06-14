14 июня 2021
13 июня 2021

Власти передумали сносить гостиницу «Дели» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой на Куйбышева, 36. Екатеринбург, долгострой, улица куйбышева36, недостроенная гостиница, гостиница дели
Ранее власти планировали обустроить на месте заброшенной гостиницы парковку Фото:

Заброшенная гостиница «Дели» в центре Екатеринбурга не будет снесена. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, долгострой хотят преобразовать в торгово-офисный центр. Сегодня объект посетил губернатор Евгений Куйвашев.

«Знаю, что многих горожан волнует судьба здания гостиницы „Дели“ у цирка. Сегодня по ней есть варианты решений», — написал глава региона в своем Instagram. «По поручению губернатора вопрос с заброшенным зданием нужно решить к юбилею уральской столицы. Предполагается, что оно будет преобразовано в торгово-офисный центр», — уточнили на сайте департамента.

Гостинцу «Дели» возле цирка начинали строить в 1995 году. Через два года работы прекратились, а владевшая зданием российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» заявила о ликвидации. В 2016-м новые собственники — ТДЦ «Мегаполис» — пытались реанимировать проект, но неудачно.

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В мае свердловские власти подтвердили, что выкупают 240 млн акций АО «Ледовая Арена», чтобы компания смогла приобрести заброшенное здание. Ранее предполагалось, что на ее месте может появиться парковка для посетителей строящейся ледовой арены УГМК.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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