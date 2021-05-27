Куйвашев даст из бюджета 1,7 млрд рублей на ледовую арену УГМК

Ранее власти обещали выделить еще 240 млн акций АО «Ледовая Арена» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Свердловской области выделит дополнительные 1,5 млрд рублей на покупку акций АО «Ледовая Арена», которая связана со строящимся спортивным комплексом в центре Екатеринбурга. Документ опубликован на сайте правовой информации. Ранее власти обещали выделить 240 млн рублей на покупку акций.

«В 2021 году планируется приобретение акций АО «Ледовая арена» в количестве 1,5 млрд штук номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1 рубль путем предоставления бюджетных инвестиций АО «Ледовая арена» в размере 1,5 млрд рублей в целях осуществления капитальных вложений в объект капстроительства «Многофункциональная арена на 15 тысяч зрителей в городе Екатеринбурге», — говорится в документе, который 27 мая подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В документе также уточняется, что власти выкупят 240 млн акций АО «Ледовая Арена». По данным URA.RU, это сделано для того, чтобы компания смогла приобрести заброшенное здание гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, 36 для строительства парковки.

АО «Ледовая арена» было создано летом 2017 года перед сносом телебашни в центре Екатеринбурга. Уставной капитал компании составляет 1,6 млрд рублей. 60% капитала на данный момент принадлежало ООО «УГМК- Холдинг» (позже компания была реорганизована и присоединилась к ОАО УГМК), а еще 40% — областному министерству по управлению госимуществом. Прогнозировалось, что на этом месте появится дворец-трансформер на 15 тысяч мест, где будут проходить соревнования по разным видам спорта.