В ГИБДД сообщили о сбоях при назначении штрафов за нарушения ПДД

Проблемы с загрузкой фотографий в онлайн-постановлениях о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) возникли из-за технического сбоя. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальный документ МВД.
«Причиной отсутствия фотоматериалов на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции является технический сбой. Сейчас принимаются все меры к скорейшему устранению указанной неполадки», — пишет Autonews со ссылкой на документ. В ГИБДД также отметили, что копии постановлений отправляются автовладельцам в течение трех дней с момента вынесения постановления.
Ранее в правительстве РФ предложили снизить до 10 километров в час установленную норму скорости, за которое водитель получает штраф. Также в ближайшее время в России могут появиться новые штрафы за парковку, передает телеканал 360.
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