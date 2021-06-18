В ГИБДД сообщили о сбоях при назначении штрафов за нарушения ПДД

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, штраф, протокол, полиция, гибдд, дпс
В ГИБДД работают над устранением технического сбоя Фото:

Проблемы с загрузкой фотографий в онлайн-постановлениях о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) возникли из-за технического сбоя. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальный документ МВД.

«Причиной отсутствия фотоматериалов на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции является технический сбой. Сейчас принимаются все меры к скорейшему устранению указанной неполадки», — пишет Autonews со ссылкой на документ. В ГИБДД также отметили, что копии постановлений отправляются автовладельцам в течение трех дней с момента вынесения постановления.

Ранее в правительстве РФ предложили снизить до 10 километров в час установленную норму скорости, за которое водитель получает штраф. Также в ближайшее время в России могут появиться новые штрафы за парковку, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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