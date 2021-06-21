В Перми на 5 дней перекроют Комсомольский проспект

Движение по Комсомольскому проспекту будет ограничено с 23 по 27 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Движение по Комсомольскому проспекту Перми с 23 июня будет запрещено, сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем сайте. Полностью останавливать движение на участке от улицы Революции до улицы Краснова будут по ночам.

«Движение будет ограничено с 23 по 27 июня включительно на участке от улицы Краснова до улицы Революции поочередно по сторонам. Это связано с проведением капитального ремонта проспекта», — сообщает пресс-служба мэрии Перми.

С полуночи и до шести утра 23 и 26 июня движение будет перекрыто на нечетной стороне проспекта (движение к Каме). В эти же часы, но 24 и 27 июня ограничения будут введены на четной стороне проспекта (движение к «Башне смерти»). Ночью 25 июня будет перекрыт перекресток Комсомольского проспекта с улицей Краснова.