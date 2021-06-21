21 июня 2021
20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

В Перми на 5 дней перекроют Комсомольский проспект

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, ремонт улицы, ремонт комсомольского проспекта в перми
Движение по Комсомольскому проспекту будет ограничено с 23 по 27 июня Фото:

Движение по Комсомольскому проспекту Перми с 23 июня будет запрещено, сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем сайте. Полностью останавливать движение на участке от улицы Революции до улицы Краснова будут по ночам.

«Движение будет ограничено с 23 по 27 июня включительно на участке от улицы Краснова до улицы Революции поочередно по сторонам. Это связано с проведением капитального ремонта проспекта», — сообщает пресс-служба мэрии Перми.

С полуночи и до шести утра 23 и 26 июня движение будет перекрыто на нечетной стороне проспекта (движение к Каме). В эти же часы, но 24 и 27 июня ограничения будут введены на четной стороне проспекта (движение к «Башне смерти»). Ночью 25 июня будет перекрыт перекресток Комсомольского проспекта с улицей Краснова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...