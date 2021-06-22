22 июня 2021
21 июня 2021

Тюменцы жалуются на ужесточение карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинская маска. Клипарт. Тюмень, маска, медицинская маска
Полиция стала строже следить за соблюдением масочного режима, утверждают тюменцы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Полиция начала караулить и наказывать нарушителей масочного режима в тюменских магазинах и гипермаркетах. Об этом URA.RU сообщили горожане, которые лично столкнулись с правоохранителями. Ранее тюменские власти заявили о том, что из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, в регионе будет усилен контроль за соблюдением требований режима повышенной готовности.

«Я зашел в магазин, чтобы купить воды. Но забыл при входе надеть маску. Когда подошел к кассе, продавец сказала мне, что без маски меня обслуживать не будут. Я сразу ее надел и расплатился. Когда собирался выходить, меня остановили двое полицейских и показали скриншот с камер видеонаблюдения, на котором я стою у касс без маски. Мне выписали протокол об административном правонарушении и сказали ждать суда», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Другой тюменец столкнулся с силовиками в крупном тюменском гипермаркете. «Я обычно маску надеваю только перед кассой, так 80% жителей нашего Тюмени делают. Недавно прогуливался по гипермаркету, выбирая продукты, и ко мне подошел полицейский. С претензией, что я нарушаю масочный режим. Сказал надеть маску, провел профилактическую беседу и отпустил», — заявил тюменец URA.RU. В региональном оперштабе подтвердили, что контроль за соблюдением требований режима повышенной готовности действительно усилен. В том числе, в торговых центрах.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти заявили об усилении контроля за соблюдением гражданами и организациями требований карантина по коронавирусу. В частности, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...