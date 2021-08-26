Неизвестные облили краской баннер депутата думы ХМАО

Из баннера планирует сделать арт-объект Фото: Георгий Гадиев

новость из сюжета Выборы в ХМАО-2021

Баннер с изображением председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» в ХМАО Михаила Сердюка залили краской в Сургуте. Как рассказал URA.RU сам политик, он не планирует убирать изображение со своего места.

«Нет, менять баннер не будем. Напротив, сделаем из этой неожиданной палитры арт-объект. По всем правилам, с сопроводительным указателем на газоне и кратким пояснением идеи. Но вообще, конечно, неуемная расточительность вандального перформанса», — отметил Михаил Сердюк.

Несмотря на испорченный баннер, депутат думы ХМАО хотел бы, чтобы организатор акции направил средства за краску на преображение обочин или обновление фасадов на дачах у пенсионеров. При этом сам Сердюк считает, что ответственность за испорченный баннер лежит на плечах других кандидатов от Югры. «Если „коллегам“ по избирательной кампании так уж не нравится, по их явному убеждению, анахронизм в виде Югры, вернувшейся к былому богатству и процветанию, пусть это увидят и оценят сами жители», — заявил Михаил Сердюк.