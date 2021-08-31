Росавиация начала массовые проверки авиакомпаний

В список авиакомпаний, которых подвергнут контрольным мероприятиям, попали «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind и другие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росавиация начала массовые проверки 35 ведущих авиакомпаний России. Об этом сообщается в протоколе совещания по вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации в стране.

«Проверки перевозчиков уже начались. В августе Росавиация проинспектировала около десяти авиакомпаний, а в сентябре планирует провести контрольные мероприятия в более чем 15», — сообщают «Известия» по данным источника, близкого к Минтрансу. В список авиакомпаний, которых подвергнут контрольным мероприятиям, попали «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind и другие.

Проверки решили провести после крушения самолета Ан-26 на Камчатке, в котором погибло 28 человек, сказал собеседник «Известий». В промежуточном отчете расследователя (Межгосударственного авиационного комитета) в качестве причины авиакатастрофы указан человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» признали худшими в мире по пунктуальности. С задержкой рейса более чем на 30 минут столкнулось 1,7 млн пассажиров «Уральских авиалиний» за период май—июль. Из 150 крупнейших авиакомпаний мира это наихудшая пунктуальность полетов, такие данные предоставляют аналитические сервисы.