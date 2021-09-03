Сборная России по футболу потеряла четырех игроков за два дня

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Клипарт. Магнитогорск, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
Марио Фернандес и Алексей Ионов не сыграют на матче ЧМ-2022 Россия-Кипр Фото:

Защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов не полетели со сборной России на отборочный матч Чемпионата мира — 2022 против команды Кипра. Футболисты испытывают дискомфорт.

«Тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией», — сообщает пресс-служба РФС. В пресс-службе добавили, что игроки продолжают тренировки в Новогорске.

Ранее интернет-издание sport24 сообщало, что голкипер Сергей Песьяков и полузащитник Даниил Фомин покинули расположение сборной России. Полузащитник был отпущен в расположение московского «Динамо» из-за боли в спине, а голкипер «Ростова» — по решению вратарского тренера сборной России Виталия Кафанова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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