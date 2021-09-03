03 сентября 2021

В Киеве назвали условие для уничтожения Украины Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, трамп дональд, флаг нато, столтенберг йенс
Запад не принимает Украину в НАТО, чтобы не раздражать Россию, считает Павел Климкин Фото:

Если Запад примет Украину в НАТО, то Россия «сделает все, чтобы уничтожить» соседнее государство. Такое заявление сделал бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

«Западные государства не предоставляют Киеву членство в Североатлантическом альянсе, потому что не хотят раздражать Россию. В этом случае Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину», — приводят слова Павла Климкина argumenti.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стремление Украины попасть в НАТО представляет опасность для России. Он пояснил, что это приблизит военную инфраструктуру Североатлантического альянса к российским границам. Песков также отметил, что США поощряют Украину к вступлению в НАТО. В частности, поддержку Киеву высказал шеф Пенгагона Ллойд Остин. Он сообщил, что США и Украина подпишут соглашение о поддержке украинских реформ, которое необходимо для вступления в военный Альянс.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...