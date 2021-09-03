В Киеве назвали условие для уничтожения Украины Россией

Запад не принимает Украину в НАТО, чтобы не раздражать Россию, считает Павел Климкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Если Запад примет Украину в НАТО, то Россия «сделает все, чтобы уничтожить» соседнее государство. Такое заявление сделал бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

«Западные государства не предоставляют Киеву членство в Североатлантическом альянсе, потому что не хотят раздражать Россию. В этом случае Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину», — приводят слова Павла Климкина argumenti.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стремление Украины попасть в НАТО представляет опасность для России. Он пояснил, что это приблизит военную инфраструктуру Североатлантического альянса к российским границам. Песков также отметил, что США поощряют Украину к вступлению в НАТО. В частности, поддержку Киеву высказал шеф Пенгагона Ллойд Остин. Он сообщил, что США и Украина подпишут соглашение о поддержке украинских реформ, которое необходимо для вступления в военный Альянс.