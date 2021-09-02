Песков рассказал об опасности вступления Украины в НАТО

Стремление Украины попасть в НАТО представляет опасность для России. Об этом заявил в интервью телеканалу «Известий» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сообщают «Известия» со ссылкой на слова Пескова. Также он отметил, что стремление Украины попасть в Североатлантический Альянс поощряется со стороны США.
Ранее о поддержке стремления Украины вступить в НАТО заявлял шеф Пентагона Ллойд Остин. Он также сообщил, что США и Украина подпишут соглашение о поддержке украинских реформ, которое необходимо для вступления в военный Альянс.
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