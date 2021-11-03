03 ноября 2021

Рабочего завалило землей на стройке в Екатеринурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Особая экономическая зона
Рабочий погиб, отмечая место копки для экскаватора Фото:

Во время рытья котлована на улице Герцена в Екатеринбурге рабочего засыпало землей. Он умер на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Когда работник находился на краю котлована, произошел обвал грунта, и мужчина упал на глубину около 3,5 метра, после чего его засыпало грунтом. От полученных повреждений гибель пострадавшего наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Следствию еще не известно, в какой момент умер рабочий. Это выяснят в ходе экспертизы. Рабочий стоял у края котлована, чтобы установить отметку для экскаватора, который рыл котлован.

В отделении по связям с прессой УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что погибший был жителем Екатеринбурга. Ему было около сорока лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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