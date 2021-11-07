Финансисты: пенсионеры перед Новым годом получат 10 тысяч рублей

Государство может выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам ближе к Новому году. Таким образом власти поддержат российских граждан. Об этом заявил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. С ним согласна и заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«С высокой вероятность сумма единоразовой выплаты будет находиться в диапазоне 5—15 тысяч рублей. Об объявит наш президент [Владимир Путин] в середине декабря во время традиционной ежегодной пресс-конференции», — рассказал Лобода в беседе с
«Мы полагаем, что повторная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей или близкой к этой сумме достаточно реальна. Особенно ближе к Новому году», — согласилась с таким прогнозом Мильчакова.
Ранее стало известно о заявлении Пенсионного фонда России. Там сообщили, что с 2022 года размер выплаты при увольнении пенсионера вырастет на 400 рублей и составит 6444 рубля. Кроме того, пенсионеры, которым в этом году исполняется 80 лет, получат надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии. Сейчас это значение равняется 6 тысячам рублей. С 2022 года эта сумма составит 6 тысяч 400 рублей.
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