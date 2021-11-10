Минздрав РФ заявил о летальных исходах после вакцинации от COVID

Люди способны заболеть COVID после прививки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество заразившихся коронавирусом после вакцинации от COVID-19 не превышает 3-4%, встречаются тяжелые формы заболевания, а также летальные исходы. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Сегодня даже при циркуляции штаммов мы видим, что количество заболевших не превышает 3-4% среди вакцинированных. Это очень хороший результат. Практически единичные случаи тяжелых заболеваний, крайне редко, но летальные исходы случаются», — заявил Мурашко, трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

Ранее американские ученые выявили понижение действия вакцины от коронавируса в два раза. При этом авторитетный медицинский журнал The Lancet признал эффективность российской вакцины «Спутника Лайт». Зарубежные эксперты отметили его безопасность, а также высокий клеточный ответ на него.