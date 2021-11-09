Власти ХМАО ужесточили коронавирусные ограничения в аэропортах

Власти ХМАО ужесточили ковидные ограничения в аэропортах. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей округа со ссылкой на заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
«Защитный протокол рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы по транспортному, энергетическому, коммунальному обеспечению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа, согласован с Роспотребнадзором», — рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.
В аэровокзалах округа, в частности, ограничат пребывание провожающих на срок не более 2 часов, сотрудники аэропортов будут информировать граждан о необходимости минимизирования количества сопровождающих и обеспечивать соблюдение социальной дистанции и масочного режима, для этого в воздушных гаванях создадут контрольные группы. Также аэропортам предписано задействовать минимальное количество сотрудников для обслуживания.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО не исключили продления локдауна в регионе. По словам губернатора Натальи Комаровой, ограничительные меры принесли положительный эффект, но его нельзя назвать необратимым.
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