Власти ХМАО не исключили продление локдауна в регионе

По словам Натальи Комаровой, ограничительные меры принесли положительный эффект Фото: Александр Кулаковский

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО не исключают продления противоковидных ограничений в регионе. Об этом в ходе заседания окружного оперштаба заявила губернатор Наталья Комарова.

«Принятые меры принесли положительный эффект, мы не можем сказать о том, что он необратимый. В этой связи настаиваю и обращаю внимание соответствующих должностных лиц на необходимость в режиме 24/7 анализа оценки ситуации, чтобы мы своевременно приняли решение об их отмене, либо о продлении их действий», — сказала Комарова.

Губернатор рассказала, что в социальных сетях жители региона достаточно грубо высказывают ей свое недовольство ограничениями и отменой массовых мероприятий среди школьников. Глава региона подчеркивает, что соблюдение ограничительных правил во всем мире влияет на сокращение возможностей передачи и распространения инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО анонсировали виртуальные облавы на антипрививочников. В регионе создадут кибердружины для отслеживания фейков о вакцинации в сети, найденная информация будет передаваться правоохранительным органам.