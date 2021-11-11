Пенсионерка из ХМАО второй год живет в новостройке с плесенью

Женщина переехала из аварийного дома в новостройку, но лучше не стало Фото: Денис Моргунов

В поселке Новоаганск Нижневартовского района восьмидесятилетняя пенсионерка, переехавшая из аварийного дома в новостройку, второй год борется с плесенью, протечками труб и неисправностями электрического оборудования. Об этом URA.RU рассказала жительница дома №4 на улице Таежной Лидия Сергеева.

«Я получила квартиру по переселению в 2019 году. С момента сдачи дома у нас не работает вентиляция, из-за этого плесень, постоянно текут трубы, которые смонтированы застройщиком, вырубает свет, течет крыша. В прошлом году у меня отходили обои, под ними даже штукатурка была наложена неровно, все отваливается — пришлось переделывать», — рассказала Сергеева.

Сергеева заявляет, что жители жаловались застройщику (дом находится на гарантии), но это не помогает. По документам, дом пенсионерки строила компания «Гарант — Сервис», директором которой является депутат думы Нижневартовского района Михаил Пучин. Дозвониться до директора компании URA.RU не удалось, он не ответил на звонки журналиста.

В мэрии Нижневартовского района заявили, что администрация Новоаганска сразу после претензий со стороны жителей включилась в работу с застройщиком, жителями и управляющей кампанией. «Администрация поселения в тесной связке работала с жителями, управляющей компанией и застройщиком с самого начала. На этапе выявления замечаний работы застройщиком выполнялись. Если дальнейшие обращения будут, то руководители профильных отделов включатся в работу, так как этот дом находится на гарантии», — объяснили в мэрии.