Путин рассказал школьникам, как реализовать свои мечты

Президент России Владимир Путин поздравил победителей и участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого крупного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Путин рассказал школьникам о необходимости веры в себя и о том, как воплотить в жизнь свои идеи.
«Искренне поздравляю победителей конкурса. Успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который дает участие в „Большой перемене“, послужит для них твердой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку», — сказал Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что «Большая перемена» объединяет сотни тысяч молодых людей по всей России. По словам главы государства, проект развивается, в том числе благодаря предложениям самих школьников. Создаются новые направления, в регионах появляются новые команды, а в начале года была запущена волонтерская акция «Добрая суббота».
9 ноября в Крыму, в лагере «Артек», состоялось открытие финала конкурса «Большая Перемена». Участие в нем приняли школьники 9-11 классов. На церемонии выступили начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и руководитель проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.
Подписывайтесь на URA.RU в