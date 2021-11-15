К свердловскому губернатору едет ревизор от Путина

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, чупшева светлана
Светлана Чупшева приедет в Екатеринбург 17 ноября Фото:

Свердловские власти готовятся к визиту директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, которая является неофициальным куратором развития регионов России. Она прибудет в Екатеринбург в среду, 17 ноября, и встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, сообщили URA.RU представители Чупшевой.

«Светлана Витальевна приедет 17 ноября в Екатеринбург. Запланированы встреча с руководством региона и подписание ряда соглашений. Первое — о взаимодействии АСИ с правительством региона, второе — о реализации национальных социальных проектов», — рассказала URA.RU официальный представитель Чупшевой Елена Шишкунова.

Кроме того, в графике Чупшевой значится посещение «Ельцин Центра». Там находится пространство «Точка кипения», созданное в рамках проекта АСИ. Представитель свердловского губернатора Анна Шкерина заявила URA.RU, что встреча Куйвашева и Чупшевой, по предварительным данным, должна состояться.

Агентство стратегических инициатив ежегодно составляет рейтинг качества жизни в российских регионах. 15 апреля президент РФ Владимир Путин поручил Чупшевой докладывать ему об обстановке в субъектах. В последнем рейтинге АСИ Свердловская область не смогла войти в топ-30 регионов в национальном рейтинге состояния инвестклимата.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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