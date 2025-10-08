В Перми многодетным семьям раздали земельные участки

В Перми 63 многодетные семьи получили земельные участки для строительства жилья. Земельные наделы Орджоникидзевском районе предназначены для индивидуального жилищного строительства, сообщается на сайте администрации.
«Среди многодетных семей Перми распределили 63 участка. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков варьируется от 601 до 700 квадратных метров. Для всех участков имеется техническая возможность подключения к электроэнергии и газоснабжению», — сказано в сообщении.
В 2025 году многодетные семьи Перми получили в общей сложности 296 земельных участков общей площадью 17,48 гектара. Они расположены как на территории самого города, так и в Пермском районе. По данным администрации, с 2019 года для сокращения очередности на получение земли действует альтернативная мера поддержки: взамен участка родители могут выбрать денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.
