Ройзман заявил об управленческой деградации в РФ из-за QR-кодов

По мнению Евгения Ройзмана, россияне пойдут прививаться после публичной вакцинации первых лиц РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Россияне раздражены проблемами с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 из-за исполнения и управленческой деградации. Об этом заявил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Я человек переболевший, потом вакцинировавшийся, меня нет на госуслугах, я вынужден с собой носить справку. У людей возникают самые разные ситуации, люди не могут добиться документов, и вот само исполнение, управленческая деградация, дает о себе знать и вызывает невероятное раздражение у части людей», — заявил Евгений Ройзман в эфире передачи «Личный прием» на YouTube-канале «Эхо Москвы».

Однако политик отметил, что на определенных территориях QR-коды сработали в пользу улучшения эпидемиологической ситуации и увеличения объемов вакцинации. «Понятно, что это очень сильно ударило по бизнесу, но, тем не менее, оно уже сработало. Но! Люди не видят логики в происходящем, и очень плохо работает инфраструктура», — добавил экс-мэр Екатеринбурга.

Также он отметил, что повышение темпов вакцинации зависит от политических деятелей страны. «Для того чтобы люди начали вакцинироваться, должны вакцинироваться все первые лица, публично и обязательно спутником. Именно публично и спутником, в присутствии журналистов, под камеру. Это президент, премьер, все министры, Совет Федерации, Госдума, все мэры», — резюмировал Евгений Ройзман.

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