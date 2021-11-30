Охотники в ХМАО не могут поймать волков, запугавших поселок

В Советском районе жители боятся волков, которые выходят к людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Зеленоборск (Советский район ХМАО) охотники получили разрешение на ликвидацию семи волков, повадившихся выходить в населенный пункт. Однако ни одного зверя поймать не удалось. Об этом рассказали в пресс-службе Природнадзора ХМАО.

«В связи с участившимися случаями выхода волка на территорию поселения Зеленоборск, в целях предотвращения возникшей угрозы жизни и здоровью жителей, принято решение о проведении мероприятий по регулированию численности указанного вида охотничьих животных — изъятии из среды обитания семи особей хищника», — сказали в пресс-службе ведомства.

В поселении была создана группа в состав которой вошли охотничьи инспектора ООО «Югра Тур», а также опытные охотники из числа жителей Советского района. В течение нескольких дней охотники выслеживали зверей, ставили капканы и петли на волчьих тропах, однако поймать животных не удалось. «Несмотря на это мероприятия повлияли на снижение активности волка в районе поселения и обеспечили необходимого уровня безопасности для населения района», — сказали в пресс-службе департамента. В связи с этим охотничьи мероприятия продлены до 19 декабря.

Ранее URA.RU писало, что жители Зеленоборска просили власти перевести детей на дистант в связи с появлением волков в черте поселения. Однако власти ХМАО отказались переводить детей на удаленку.