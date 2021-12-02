Часть россиян освободили от важного налога

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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , семья, материнство, дети, зима, детская коляска, родители с коляской
Семьи с детьми освобождаются от уплаты важного налога Фото:

Семьи с двумя и более детьми теперь освобождены от уплаты налога от продажи квартиры для улучшения жилищных условий. Изменения вступили в силу 29 ноября, сообщили в Госдуме.

«Законом от уплаты налога освобождаются доходы, которые были получены семьями с двумя и более детьми при продаже имеющегося жилья и использованы для покупки нового. Действие закона распространяется на продажу квартиры, комнаты, жилого дома или доли в них», — указано на сайте Госдумы.

Срок владения недвижимостью в таком случае не будет иметь значения. Собственники при продаже квартиры должны платить государству 13% от цены. НДФЛ начисляют с дохода, а не с вырученной от продажи имущества суммы.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил эту инициативу. Изначально это была поправка Минфина в Налоговый кодекс. Сейчас от уплаты налога освобождены семьи с двумя и более детьми, которые владеют жильем более пяти лет.

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Семьи с двумя и более детьми теперь освобождены от уплаты налога от продажи квартиры для улучшения жилищных условий. Изменения вступили в силу 29 ноября, сообщили в Госдуме. «Законом от уплаты налога освобождаются доходы, которые были получены семьями с двумя и более детьми при продаже имеющегося жилья и использованы для покупки нового. Действие закона распространяется на продажу квартиры, комнаты, жилого дома или доли в них», — указано на сайте Госдумы. Срок владения недвижимостью в таком случае не будет иметь значения. Собственники при продаже квартиры должны платить государству 13% от цены. НДФЛ начисляют с дохода, а не с вырученной от продажи имущества суммы. Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил эту инициативу. Изначально это была поправка Минфина в Налоговый кодекс. Сейчас от уплаты налога освобождены семьи с двумя и более детьми, которые владеют жильем более пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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