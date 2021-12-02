Часть россиян освободили от важного налога

Семьи с двумя и более детьми теперь освобождены от уплаты налога от продажи квартиры для улучшения жилищных условий. Изменения вступили в силу 29 ноября, сообщили в Госдуме.
«Законом от уплаты налога освобождаются доходы, которые были получены семьями с двумя и более детьми при продаже имеющегося жилья и использованы для покупки нового. Действие закона распространяется на продажу квартиры, комнаты, жилого дома или доли в них», — указано на сайте Госдумы.
Срок владения недвижимостью в таком случае не будет иметь значения. Собственники при продаже квартиры должны платить государству 13% от цены. НДФЛ начисляют с дохода, а не с вырученной от продажи имущества суммы.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил эту инициативу. Изначально это была поправка Минфина в Налоговый кодекс. Сейчас от уплаты налога освобождены семьи с двумя и более детьми, которые владеют жильем более пяти лет.
Семьи с двумя и более детьми теперь освобождены от уплаты налога от продажи квартиры для улучшения жилищных условий. Изменения вступили в силу 29 ноября, сообщили в Госдуме. «Законом от уплаты налога освобождаются доходы, которые были получены семьями с двумя и более детьми при продаже имеющегося жилья и использованы для покупки нового. Действие закона распространяется на продажу квартиры, комнаты, жилого дома или доли в них», — указано на сайте Госдумы. Срок владения недвижимостью в таком случае не будет иметь значения. Собственники при продаже квартиры должны платить государству 13% от цены. НДФЛ начисляют с дохода, а не с вырученной от продажи имущества суммы. Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил эту инициативу. Изначально это была поправка Минфина в Налоговый кодекс. Сейчас от уплаты налога освобождены семьи с двумя и более детьми, которые владеют жильем более пяти лет.