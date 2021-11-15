В Госдуме поддержали освобождение россиян от части налогов

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Сейчас не платить НДФЛ могут семьи с двумя и более детьми, которые владеют жилым объектом более пяти лет Фото:

Семьи с двумя и более детьми смогут не платить налог на доходы физических лиц при продаже жилья, независимо от срока владения недвижимостью. Соответствующий законопроект одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

«Семьи с двумя и более детьми могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости, независимо от того как долго она находилась в собственности. Такую поправку Минфина в Налоговый кодекс поддержал 15 ноября Комитет Госдумы по бюджету и налогам», — пишет «Парламентская газета».

На данный момент от уплаты НДФЛ освобождаются семьи с двумя и более детьми, владеющие недвижимостью более пяти лет. При продаже жилья собственник должен выплатить государству 13% от стоимости жилого объекта.

Ранее Минфин РФ разработал список правил, при соблюдении которых семьи могут не платить подоходный налог с продажи жилья. Поправки должны вступить в силу с начала налогового периода 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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