В ХМАО казаки требуют отменить концерт Инстасамки

02 декабря 2021 в 16:07 Размер текста - 17 +

В Сургуте уже второй раз поднимается вопрос об отмене концерта Инстасамки Фото: аккаунт Instasamka в Instagram Югорские казаки, «союз отцов Сургута», представители спортивных федераций требуют отменить концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), проведение которого запланировано в крупнейшем городе ХМАО на 10 декабря. Все они подписали обращение на этот счет (копия документа имеется в распоряжении URA.RU). Всего среди подписантов значится 18 организаций. Руководитель федерации кикбоксинга Сургута Евгений Карлов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что он тоже поставил подпись под этим документом. «Инстасамка пропагандирует всякие нехорошие вещи, которые разлагают нашу молодежь. Поэтому я выступаю за отмену концерта», — объяснил свою позицию Карлов. Дозвониться до руководителя казачьего общества — «станица Сургутская» Дмитрия Лещинского, который также выступил за отмену концерта Зотеевой, на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что инициатором запрета на проведение концерта Инстасамки стал депутат сургутской думы Дмитрий Нечепуренко. Он обратился в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку творчества блогера. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорские казаки, «союз отцов Сургута», представители спортивных федераций требуют отменить концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), проведение которого запланировано в крупнейшем городе ХМАО на 10 декабря. Все они подписали обращение на этот счет (копия документа имеется в распоряжении URA.RU). Всего среди подписантов значится 18 организаций. Руководитель федерации кикбоксинга Сургута Евгений Карлов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что он тоже поставил подпись под этим документом. «Инстасамка пропагандирует всякие нехорошие вещи, которые разлагают нашу молодежь. Поэтому я выступаю за отмену концерта», — объяснил свою позицию Карлов. Дозвониться до руководителя казачьего общества — «станица Сургутская» Дмитрия Лещинского, который также выступил за отмену концерта Зотеевой, на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что инициатором запрета на проведение концерта Инстасамки стал депутат сургутской думы Дмитрий Нечепуренко. Он обратился в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку творчества блогера.