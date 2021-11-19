В ХМАО депутат требует запретить концерт Инстасамки и Moneyken

Выступление Инстасамки и Moneyken в Сургуте запланировано на 10 декабря Фото: аккаунт Instasamka в Instagram

Сургутский депутат Дмитрий Нечепуренко требует запретить концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), проведение которого запланировано в крупнейшем городе ХМАО 10 декабря. Об этом народный избранник написал у себя в аккаунте Instagram.

«Сегодня подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken в Сургуте. В случае обнаружения в их „творчестве“ признаков, противоречащих действующему законодательству РФ, — запретить концерт!» — написал Нечепуренко.

Депутат считает, что творчество этих артистов должно заинтересовать правоохранительные органы. «Особенно обидно становится, когда наблюдаешь, как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочке или сыну. В этот момент я задаю себе вопрос: она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома с их взглядами на жизнь? По-моему, это дно», — считает депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что во время концерта в Киеве Инстасамка потребовала от охраны вывести из зала одного из зрителей. Причина такого поступка блогерши осталась неизвестной.