19 ноября 2021
18 ноября 2021

В ХМАО депутат требует запретить концерт Инстасамки и Moneyken

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Инстасамки и Moneyken в Сургуте запланировано на 10 декабря Фото:

Сургутский депутат Дмитрий Нечепуренко требует запретить концерт блогера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), проведение которого запланировано в крупнейшем городе ХМАО 10 декабря. Об этом народный избранник написал у себя в аккаунте Instagram.

«Сегодня подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken в Сургуте. В случае обнаружения в их „творчестве“ признаков, противоречащих действующему законодательству РФ, — запретить концерт!» — написал Нечепуренко.

Депутат считает, что творчество этих артистов должно заинтересовать правоохранительные органы. «Особенно обидно становится, когда наблюдаешь, как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочке или сыну. В этот момент я задаю себе вопрос: она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома с их взглядами на жизнь? По-моему, это дно», — считает депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что во время концерта в Киеве Инстасамка потребовала от охраны вывести из зала одного из зрителей. Причина такого поступка блогерши осталась неизвестной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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