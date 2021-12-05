Телеведущую Анну Семенович удивили сугробы и северная рыба в ХМАО

Анна Семенович побывала в заснеженном Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович побывала в ХМАО. На своей странице в Instagram она рассказала о поездке в Сургут, где ее удивило большое количество снега.

«Тут зима-зима, снега просто по колено. Новый Год, всех с наступающим», — сказала Семенович.

Также телезвезда на одной из видеозаписи рассказывает о том, что попробовала северные деликатесы и ей очень понравилась стерлядь. Семенович отшутилась, что якобы никогда не знала, что она обитает в Сибири. «Стерлядь — бомба. Я вообще никогда не думала, что это северная рыба. Думала, она где-нибудь в Подмосковье плавает. Блондинка», — рассказала телеведущая.