05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Телеведущую Анну Семенович удивили сугробы и северная рыба в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Февральские морозы. Сургут, зима, школа иностранных языков, город сургут, биг бен
Анна Семенович побывала в заснеженном Сургуте Фото:

Телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович побывала в ХМАО. На своей странице в Instagram она рассказала о поездке в Сургут, где ее удивило большое количество снега.

«Тут зима-зима, снега просто по колено. Новый Год, всех с наступающим», — сказала Семенович.

Также телезвезда на одной из видеозаписи рассказывает о том, что попробовала северные деликатесы и ей очень понравилась стерлядь. Семенович отшутилась, что якобы никогда не знала, что она обитает в Сибири. «Стерлядь — бомба. Я вообще никогда не думала, что это северная рыба. Думала, она где-нибудь в Подмосковье плавает. Блондинка», — рассказала телеведущая.

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Телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович побывала в ХМАО. На своей странице в Instagram она рассказала о поездке в Сургут, где ее удивило большое количество снега. «Тут зима-зима, снега просто по колено. Новый Год, всех с наступающим», — сказала Семенович. Также телезвезда на одной из видеозаписи рассказывает о том, что попробовала северные деликатесы и ей очень понравилась стерлядь. Семенович отшутилась, что якобы никогда не знала, что она обитает в Сибири. «Стерлядь — бомба. Я вообще никогда не думала, что это северная рыба. Думала, она где-нибудь в Подмосковье плавает. Блондинка», — рассказала телеведущая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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