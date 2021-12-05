Сотрудники Росгвардии подключились к проверкам QR-кодов в ХМАО

Югорские силовики каждый день выявляют нарушителей ковидных ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Югорские власти за выходные выявили почти 150 нарушителей режима QR-кодов и других ковидных ограничений в ходе рейдов с привлечением сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах ХМАО.

«Рейды по выявлению нарушителей ковидных ограничений проходят в Югре каждый день. Только за выходные было выявлено 147 человек. Больше всего в Сургутском районе — 30, в Нижневартовске — 26, в Сургуте — 13, в Нефтеюганске — 11, в Когалыме — восемь, в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районе по семь. В других не больше пяти. Всем нарушителям выписаны протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. В рейдах принимают участие как местные чиновники, так и представители силовых структур — полиции и Росгвардии», — сообщил инсайдер.

Секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока заявил URA.RU, что в рейдах участвуют представители сразу нескольких ведомств и общественных организаций. «Роспотребнадзор, УВД, Росгвардия и должностные лица муниципальных оперативных штабов, наделенные полномочиями. В состав групп входят общественники, казаки, добровольцы, волонтеры. Цель — соблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты, разрыв цепочек инфицирования, предотвращение эпидемиологического неблагополучия», — сообщил Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске рейд по проверке QR-кодов сотрудниками полиции завершился скандалом и дракой. Теперь в инциденте разбираются представители СУ СКР по ХМАО.