Депутата думы ХМАО втянули в конфликт со сбором денег для мэра

07 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

Елишева обвинили в том, что он устроил сбор денег для опального мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутата думы ХМАО Сергея Елишева заподозрили в том, что он принимал участие в сборе денег на адвоката для мэра Белого Яра Елены Никифоровой. Ее подозревают в махинациях с квартирами и халатности, и на время разбирательств она отстранена. Сам Елишев отрицает свое участие в сборе средств, но признает, что слышал подобные высказывания. «Ко мне никогда с подобными вопросами Никифорова не обращалась, у нее изначально был свой адвокат. Я слышал об этом, выяснял, кто был первоисточником, но не нашел его. Никаких мыслей, кроме того, что меня хотят специально очернить, у меня нет. Никаких сборов я не организовывал», — объяснил депутат в разговоре с URA.RU. По словам инсайдера URA.RU, в околополитических кругах историю со сбором денег пытаются раскрутить так, будто бы Елишев попросил неназванных предпринимателей «скинуться» на адвоката для Никифоровой. Со временем информация об этом якобы дошла до спикера региональной думы Бориса Хохрякова, который «отчитал» Елишева за попытки собрать деньги с предпринимателей. Узнать мнение Хохрякова на этот счет не удалось — он на звонок URA.RU не ответил. Собеседник агентства из окружения спикера заявил, что не слышал ничего о таком разговоре. Ранее URA.RU сообщало, что отстраненная мэр Белого Яра ищет защиты у президента. По словам источников, близкие Никифоровой люди якобы собирали подписи под обращением на имя Владимира Путина в ее защиту. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутата думы ХМАО Сергея Елишева заподозрили в том, что он принимал участие в сборе денег на адвоката для мэра Белого Яра Елены Никифоровой. Ее подозревают в махинациях с квартирами и халатности, и на время разбирательств она отстранена. Сам Елишев отрицает свое участие в сборе средств, но признает, что слышал подобные высказывания. «Ко мне никогда с подобными вопросами Никифорова не обращалась, у нее изначально был свой адвокат. Я слышал об этом, выяснял, кто был первоисточником, но не нашел его. Никаких мыслей, кроме того, что меня хотят специально очернить, у меня нет. Никаких сборов я не организовывал», — объяснил депутат в разговоре с URA.RU. По словам инсайдера URA.RU, в околополитических кругах историю со сбором денег пытаются раскрутить так, будто бы Елишев попросил неназванных предпринимателей «скинуться» на адвоката для Никифоровой. Со временем информация об этом якобы дошла до спикера региональной думы Бориса Хохрякова, который «отчитал» Елишева за попытки собрать деньги с предпринимателей. Узнать мнение Хохрякова на этот счет не удалось — он на звонок URA.RU не ответил. Собеседник агентства из окружения спикера заявил, что не слышал ничего о таком разговоре. Ранее URA.RU сообщало, что отстраненная мэр Белого Яра ищет защиты у президента. По словам источников, близкие Никифоровой люди якобы собирали подписи под обращением на имя Владимира Путина в ее защиту.