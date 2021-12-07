07 декабря 2021

Нижнетагильской электричке сократили маршрут

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В минтранспорта решили ограничить остановки в черте Екатеринбурга Фото:

Электричке Нижний Тагил — ст. Керамик сократили маршрут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК).

«Учитывая данные о высадке и посадке пассажиров на участке Екатеринбург-Пассажирский — Керамик, было принято решение об ограничении маршрута пригородного поезда №6459 сообщением Керамик — Нижний Тагил до станции Шарташ», — пишет пресс-служба.

Поезд будет следовать со станции Шарташ, делать остановки в черте Екатеринбурга на о. п. Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный. В СПК также добавили, что в случае необходимости, графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения маршрута, частоты рейсов или увеличения количества вагонов.

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Электричке Нижний Тагил — ст. Керамик сократили маршрут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК). «Учитывая данные о высадке и посадке пассажиров на участке Екатеринбург-Пассажирский — Керамик, было принято решение об ограничении маршрута пригородного поезда №6459 сообщением Керамик — Нижний Тагил до станции Шарташ», — пишет пресс-служба. Поезд будет следовать со станции Шарташ, делать остановки в черте Екатеринбурга на о. п. Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный. В СПК также добавили, что в случае необходимости, графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения маршрута, частоты рейсов или увеличения количества вагонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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