Нижнетагильской электричке сократили маршрут

В минтранспорта решили ограничить остановки в черте Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Электричке Нижний Тагил — ст. Керамик сократили маршрут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК).

«Учитывая данные о высадке и посадке пассажиров на участке Екатеринбург-Пассажирский — Керамик, было принято решение об ограничении маршрута пригородного поезда №6459 сообщением Керамик — Нижний Тагил до станции Шарташ», — пишет пресс-служба.

Поезд будет следовать со станции Шарташ, делать остановки в черте Екатеринбурга на о. п. Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный. В СПК также добавили, что в случае необходимости, графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения маршрута, частоты рейсов или увеличения количества вагонов.