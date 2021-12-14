14 декабря 2021

Глава челябинского поселка стал банкротом и ушел в отставку. Скрин

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Долги Александра Новокрещенова превысили 7 млн рублей Фото:

Глава поселка Мирный Сосновского района Челябинской области Александр Новокрещенов ушел в отставку после того, как был признан банкротом. Информацию об отставке Новокрещенова подтвердили в правительстве региона.

«Новокрещенов ушел в отставку. Временным главой поселка до выборов нового руководителя муниципалитета стал замглавы Алексей Ветров», — сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров.

Кредитором Новокрещенов стал экс-директора челябинского МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов. Новокрещенов задолжал ему 7,4 млн рублей. Банкротом глава поселка стал 1 июля, ему назначили финансового управляющего Дмитрия Трушкина. Все это время Новокрешенов оставался главой поселка, хотя по закону он не может быть руководителем, так как признан финансово несостоятельным. Новокрещенов также не хотел передавать копии своих документов Трушкину и 7 декабря суд обязал его это сделать. 6 декабря совет депутатов поселка Мирный отправил главу в отставку.

«Рассмотрев заявление Новокрещенова Александра Николаевича о досрочном прекращении полномочий главы Мирненского сельского поселения по собственному желанию, совет депутатов поселения решает полномочия главы прекратить. Возложить обязанности главы на Ветрова Алексея Сергеевича», — говорится в решении депутатов.

Получить комментарий Новокрещенова URA.RU не удалось. Маматов руководил муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город», подведомственным мэрии Челябинска, до 15 октября. Он уволился после того, как в МБУ прошли обыски.

Александр Новокрещенов признан банкротом
Кредитором Александра Новокрещенова стал Эркин Маматов

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Глава поселка Мирный Сосновского района Челябинской области Александр Новокрещенов ушел в отставку после того, как был признан банкротом. Информацию об отставке Новокрещенова подтвердили в правительстве региона. «Новокрещенов ушел в отставку. Временным главой поселка до выборов нового руководителя муниципалитета стал замглавы Алексей Ветров», — сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров. Кредитором Новокрещенов стал экс-директора челябинского МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов. Новокрещенов задолжал ему 7,4 млн рублей. Банкротом глава поселка стал 1 июля, ему назначили финансового управляющего Дмитрия Трушкина. Все это время Новокрешенов оставался главой поселка, хотя по закону он не может быть руководителем, так как признан финансово несостоятельным. Новокрещенов также не хотел передавать копии своих документов Трушкину и 7 декабря суд обязал его это сделать. 6 декабря совет депутатов поселка Мирный отправил главу в отставку. «Рассмотрев заявление Новокрещенова Александра Николаевича о досрочном прекращении полномочий главы Мирненского сельского поселения по собственному желанию, совет депутатов поселения решает полномочия главы прекратить. Возложить обязанности главы на Ветрова Алексея Сергеевича», — говорится в решении депутатов. Получить комментарий Новокрещенова URA.RU не удалось. Маматов руководил муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город», подведомственным мэрии Челябинска, до 15 октября. Он уволился после того, как в МБУ прошли обыски.
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