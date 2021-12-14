14 декабря 2021

В Магнитогорске многодетная мать замерзает с детьми из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, батарея отопления
Квартиру женщины отключили от коммунальных услуг Фото:

В Магнитогорске из-за коммунальных долгов по квартире многодетная мать переселилась в аварийный дом, где она замерзает вместе с четырьмя детьми. Как сообщили URA.RU активисты регионального отделения ОНФ в Челябинской области, у женщины отказывают ноги и семье требуется помощь местных властей.

«Елена и ее четверо детей остались одни. Из имущества — аварийный домик с деревянными окнами и квартира, доставшаяся женщине в наследство от матери. Однако вместе с жильем она унаследовала и коммунальные долги в 120 тысяч рублей, из-за которых в квартире отключено электричество», — заявили активисты.

По словам женщины, ее супруг ушел из семьи и не платит алименты. Выплатить коммунальный долг Елене помешали проблемы со здоровьем. После последних родов у нее отнялись ноги. До декрета она работала химиком-лаборантом на производстве и училась в магистратуре. Теперь семья вынуждена жить в ветхом доме, потому что в нем хотя бы есть свет.

«Мы навестили семью, убедились, что она благополучна. Мать детей — образованная, адекватная женщина, которой просто не повезло. Ребята все общительные, ухоженные и мама делает для них все, что в ее силах», — отметили активисты ОНФ.

Общественники обратились к главе Магнитогорска Сергею Бердникову с просьбой помочь семье. Они также намерены добиться рассрочки для погашения коммунальных долгов, из-за которых семья не может переехать в комфортное жилье. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии, но на момент публикации ответа не последовало.

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В Магнитогорске из-за коммунальных долгов по квартире многодетная мать переселилась в аварийный дом, где она замерзает вместе с четырьмя детьми. Как сообщили URA.RU активисты регионального отделения ОНФ в Челябинской области, у женщины отказывают ноги и семье требуется помощь местных властей. «Елена и ее четверо детей остались одни. Из имущества — аварийный домик с деревянными окнами и квартира, доставшаяся женщине в наследство от матери. Однако вместе с жильем она унаследовала и коммунальные долги в 120 тысяч рублей, из-за которых в квартире отключено электричество», — заявили активисты. По словам женщины, ее супруг ушел из семьи и не платит алименты. Выплатить коммунальный долг Елене помешали проблемы со здоровьем. После последних родов у нее отнялись ноги. До декрета она работала химиком-лаборантом на производстве и училась в магистратуре. Теперь семья вынуждена жить в ветхом доме, потому что в нем хотя бы есть свет. «Мы навестили семью, убедились, что она благополучна. Мать детей — образованная, адекватная женщина, которой просто не повезло. Ребята все общительные, ухоженные и мама делает для них все, что в ее силах», — отметили активисты ОНФ. Общественники обратились к главе Магнитогорска Сергею Бердникову с просьбой помочь семье. Они также намерены добиться рассрочки для погашения коммунальных долгов, из-за которых семья не может переехать в комфортное жилье. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии, но на момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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