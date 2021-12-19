В ХМАО чиновники выбрали себе лояльного аудитора

У нового руководителя КСП в Сургутском районе Светланы Ерошкиной большой опыт работы в мэрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главой контрольно-счетной палаты Сургутского района назначена директор департамента финансов районной мэрии Светлана Ерошкина. Это решение приняли депутаты местной думы во время заседания. Его запись имеется на официальном сайте представительного органа власти.

Депутатам во время заседания предстояло сделать выбор между Ерошкиной и ее заместителем Татьяной Дю. Ерошкина отметила, что у нее за плечами стаж работы в финансовом блоке мэрии больше 20 лет. «На должности председателя КСП я могу обеспечить эффективный контроль на всех этапах бюджетного процесса. Осознаю, что КСП это важнейшее звено в бюджетной системе района. Основной задачей ставлю не карающую функцию за совершенную ошибки при расходовании казенных средств, а предупреждение и недопущение», — прокомментировала Ерошкина.

Также чиновница пообещала не гнаться за количеством представлений и предписаний в адрес районной мэрии. «Задача на самом деле — предотвратить неэффективное и нецелевое использование средств налогоплательщиков», — добавила Ерошкина. Депутаты поддержали ее кандидатуру единогласно.

Источник URA.RU из политического истеблишмента Сургутского района отметил, что прежняя глава КСП Светлана Петкова весной была переизбрана в должности. «Но ее кандидатура не устраивала мэрию излишней независимостью. Поэтому после осенних выборов ее пригласили на разговор и попросили уйти на заслуженный отдых. А вместо нее подобрали вполне лояльную Ерошкину, которая, естественно, не будет „кошмарить“ прежних коллег и руководство администрации», — сообщил инсайдер. Связаться с Петковой не удалось. В распоряжении агентства нет ее контактного номера телефона.

Ранее URA.RU сообщало, в думе Сургутского района также сменилось руководство. На пост спикера был избран Валентин Полторацкий, который сменил Анатолия Сименяка. Тот в прошлом созыве думы пытался проводить независимую от администрации района политику.