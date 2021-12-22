Мать 9-летней студентки МГУ: дочери угрожали в вузе

22 декабря 2021 в 20:07 Размер текста - 17 +

Девятилетней Алисе устроили психологическое тестирование в МГУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Девятилетней студентке МГУ Алисе угрожали психологическим тестированием индивидуальных особенностей. Об этом сообщила мама девочки. «Нам „угрожали“ психологическим тестированием, факультет говорил, что проведет тестирование индивидуальных особенностей. Заранее была информация, что Алису будут „валить“. Экзамен был индивидуальным. Ей сорвали зачетную сессию, хотя она готовилась, читала», — сказала мама Алисы в разговоре с РБК. Она отметила, что девочке не сообщили о формате проведения экзамена и критериях его оценки. В письме от учебной части говорилось, что на экзамене оценят ее индивидуальные психологические и академические особенности. По словам мамы студентки, девочку долго не выпускали из аудитории и родителям не сообщали, что делают с ребенком. Ранее отец девочки устроил драку с заведующим кафедрой из-за оценок дочери. Также он заявил, что его дочь незаконно удерживали и «пытали». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Девятилетней студентке МГУ Алисе угрожали психологическим тестированием индивидуальных особенностей. Об этом сообщила мама девочки. «Нам „угрожали“ психологическим тестированием, факультет говорил, что проведет тестирование индивидуальных особенностей. Заранее была информация, что Алису будут „валить“. Экзамен был индивидуальным. Ей сорвали зачетную сессию, хотя она готовилась, читала», — сказала мама Алисы в разговоре с РБК. Она отметила, что девочке не сообщили о формате проведения экзамена и критериях его оценки. В письме от учебной части говорилось, что на экзамене оценят ее индивидуальные психологические и академические особенности. По словам мамы студентки, девочку долго не выпускали из аудитории и родителям не сообщали, что делают с ребенком. Ранее отец девочки устроил драку с заведующим кафедрой из-за оценок дочери. Также он заявил, что его дочь незаконно удерживали и «пытали».