09 января 2022
08 января 2022
07 января 2022

Двое екатеринбуржцев погибли в гараже, пока чинили машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
Правоохранители установили личности умерших механиков Фото:

В гараже на улице Вакина в Екатеринбурге нашли тела двух механиков, которые работали с токсичными веществами и закрылись изнутри. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Утром 9 января в гаражном боксе по улице Вакина в Екатеринбурге были обнаружены тела двух мужчин. [Они] занимались ремонтом автомобиля иностранного производства», — сообщил Шульга.

Механики отапливали гараж с помощью тепловой пушки. Следователи предполагают, что мужчины могли умереть из-за нарушения техники безопасности, когда работали с лакокрасочными материалами. Окончательно причины инцидента установят, когда будут проведены все необходимые экспертизы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сотрудники уголовного розыска установили, что тела принадлежали мигрантам. Они приехали в Россию в декабре и официально нигде не работали. Гараж мужчины арендовали, чтобы ремонтировать автомобили, сообщил Горелых.

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В гараже на улице Вакина в Екатеринбурге нашли тела двух механиков, которые работали с токсичными веществами и закрылись изнутри. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Утром 9 января в гаражном боксе по улице Вакина в Екатеринбурге были обнаружены тела двух мужчин. [Они] занимались ремонтом автомобиля иностранного производства», — сообщил Шульга. Механики отапливали гараж с помощью тепловой пушки. Следователи предполагают, что мужчины могли умереть из-за нарушения техники безопасности, когда работали с лакокрасочными материалами. Окончательно причины инцидента установят, когда будут проведены все необходимые экспертизы. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сотрудники уголовного розыска установили, что тела принадлежали мигрантам. Они приехали в Россию в декабре и официально нигде не работали. Гараж мужчины арендовали, чтобы ремонтировать автомобили, сообщил Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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