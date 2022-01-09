Двое екатеринбуржцев погибли в гараже, пока чинили машину

Правоохранители установили личности умерших механиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В гараже на улице Вакина в Екатеринбурге нашли тела двух механиков, которые работали с токсичными веществами и закрылись изнутри. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Утром 9 января в гаражном боксе по улице Вакина в Екатеринбурге были обнаружены тела двух мужчин. [Они] занимались ремонтом автомобиля иностранного производства», — сообщил Шульга.

Механики отапливали гараж с помощью тепловой пушки. Следователи предполагают, что мужчины могли умереть из-за нарушения техники безопасности, когда работали с лакокрасочными материалами. Окончательно причины инцидента установят, когда будут проведены все необходимые экспертизы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сотрудники уголовного розыска установили, что тела принадлежали мигрантам. Они приехали в Россию в декабре и официально нигде не работали. Гараж мужчины арендовали, чтобы ремонтировать автомобили, сообщил Горелых.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам