09 января 2022
08 января 2022
06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
03 января 2022

В Тюменской области после морозов ожидается резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Тюмень, набережная, набережная тюмени, набережная туры, снегопад
В конце недели на территории Тюменской области ожидаются сильные снегопады Фото:

К концу недели, 15 января, в Тюменской области потеплеет до -6 градусов. Такие данные приводит официальный сайт Росгидрометцентра. При этом в ночь с 12 на 13 января температура воздуха в регионе опустится до -24 градусов.

«В ночь с 12 на 13 января в Тюменской области температура воздуха опустится до -24 градусов. В дневное время 13 января она составит -17 градусов. В субботу, 15 января, в регионе потеплеет до -6 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз приводит «Яндекс.Погода». «В ночное время 13 января в Тюменской области похолодает до -23 градусов. 14 и 15 января на территории региона ожидается резкое потепление до -9 градусов. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщает сервис.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К концу недели, 15 января, в Тюменской области потеплеет до -6 градусов. Такие данные приводит официальный сайт Росгидрометцентра. При этом в ночь с 12 на 13 января температура воздуха в регионе опустится до -24 градусов. «В ночь с 12 на 13 января в Тюменской области температура воздуха опустится до -24 градусов. В дневное время 13 января она составит -17 градусов. В субботу, 15 января, в регионе потеплеет до -6 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз приводит «Яндекс.Погода». «В ночное время 13 января в Тюменской области похолодает до -23 градусов. 14 и 15 января на территории региона ожидается резкое потепление до -9 градусов. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщает сервис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...