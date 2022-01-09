В Тюменской области после морозов ожидается резкое потепление

10 января 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В конце недели на территории Тюменской области ожидаются сильные снегопады Фото: Денис Моргунов © URA.RU К концу недели, 15 января, в Тюменской области потеплеет до -6 градусов. Такие данные приводит официальный сайт Росгидрометцентра. При этом в ночь с 12 на 13 января температура воздуха в регионе опустится до -24 градусов. «В ночь с 12 на 13 января в Тюменской области температура воздуха опустится до -24 градусов. В дневное время 13 января она составит -17 градусов. В субботу, 15 января, в регионе потеплеет до -6 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз приводит «Яндекс.Погода». «В ночное время 13 января в Тюменской области похолодает до -23 градусов. 14 и 15 января на территории региона ожидается резкое потепление до -9 градусов. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщает сервис. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К концу недели, 15 января, в Тюменской области потеплеет до -6 градусов. Такие данные приводит официальный сайт Росгидрометцентра. При этом в ночь с 12 на 13 января температура воздуха в регионе опустится до -24 градусов. «В ночь с 12 на 13 января в Тюменской области температура воздуха опустится до -24 градусов. В дневное время 13 января она составит -17 градусов. В субботу, 15 января, в регионе потеплеет до -6 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз приводит «Яндекс.Погода». «В ночное время 13 января в Тюменской области похолодает до -23 градусов. 14 и 15 января на территории региона ожидается резкое потепление до -9 градусов. Ожидаются обильные осадки в виде снега», — сообщает сервис.