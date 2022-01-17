Евгений Куйвашев своей речью открыл празднование 88-летия Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский истеблишмент отпраздновал 88-летие со дня основания региона масштабным культурным событием. Представителей власти, искусства и духовенства собрали в большом зале государственной академической филармонии в Екатеринбурге, где в качестве подарка презентовали уникальную ораторию, считавшуюся утерянной. Торжественно открыл вечер губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

«За минувшие годы наш регион достиг немалых высот — из сугубо индустриальной территории превратился в мощный центр инноваций, науки и образования, культуры и спорта, деловой активности. Уважаемые уральцы, сегодня мы отчетливо понимаем: наша сила — в единстве, в четкой и слаженной командной работе. У нас общая цель — сильная и благополучная Свердловская область и достойная жизнь людей», — напутствовал Евгений Куйвашев.

Гостей церемонии ждало по-настоящему грандиозное поздравление. Со сцены филармонии музыканты и симфонический хор исполнили ораторию легендарного уральского композитора Маркиана Фролова «Поэма об Урале». Произведение не исполнялось с 1932 года и долгое время считалось утерянным. Однако ораторию удалось восстановить: впервые ее вновь сыграли в конце 2021-го, а теперь представили титулованной публике. 40-минутная «Поэма» в исполнении оркестра под руководством маэстро Андрея Петренко вызвала гром оваций.

Выступлению аплодировали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сенаторы Эдуард Россель и Александр Высокинский, первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий и депутаты Екатерина Есина, Михаил Зубарев, Армен Карапетян, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Впечатлениями позднее делились драматург Николай Коляда, музыкант и продюсер Евгений Горенбург, митрополит Евгений (Кульберг), муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин и многие другие.

«Это не просто официальное мероприятие. Здесь [в филармонии] вечер можно было насытить практическим содержанием — концертной частью. По-моему, атмосфера и какая-то торжественность в этом есть», — позднее оценил вечер в разговоре с URA.RU первый замдиректора филармонии Рустем Хасанов.

На вечере неожиданно для многих появился сенатор Александр Высокинский (слева) — на публичных мероприятиях его не видели давно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До начала торжества о чем-то активно беседовали сенатор Эдуард Россель и глава Екатеринбурга Алексей Орлов… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…а драматург Николай Коляда и бывший вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин шутили друг с другом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Евгений (Кульберг) не переставал принимать приветствия знакомых лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий был разговорчив и дружелюбен в кулуарах, однако ораторией предпочел насладиться в безмолвии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Поэму об Урале» виртуозно исполнили уральский молодежный симфонический оркестр и симфонический хор филармонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маэстро Андрей Петренко сорвал продолжительные аплодисменты публики и дважды выходил на поклон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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