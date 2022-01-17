«ПМК-98» задолжал сотрудникам более 24 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядчик завода «Ямал СПГ» компания АО «ПМК-98» не платила работникам зарплату. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, размер задолженности превысил 24 миллиона рублей. После публикации URA.RU деньги работникам заплатили.

«Прокуратура г. Новый Уренгой проверку исполнения трудового законодательства в деятельности акционерного общества „ПМК-98“. Установлено, что перед 701 работниками предприятия за первую половину ноября 2021 г. образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 24 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что компенсация за задержку зарплаты работникам также не была выплачена. Руководителю организации прокурор внес представление. Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, выплачена соответствующая компенсация.

Ранее URA.RU сообщало, что вахтовики «ПМК-98» начали жаловаться на задержку зарплаты еще в сентябре. Из-за нехватки денег многие не могли уехать с вахты. Рабочие обращались в прокуратуру, чтобы по закону получить свои деньги.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам