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14 января 2022

В Сургуте оценили ущерб от снесенных ураганом новогодних елей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, елка, ледовый городок, снегурочка, ледовые скульптуры, скульптура изо льда
Причины падения елей выясняются Фото:

В Сургуте оценили ущерб от падения во время урагана двух новогодних елей на городских площадях, он составил порядка 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

«Точная сумма ущерба еще просчитывается. По предварительной информации, ущерб составил около 2,5 миллиона рублей», — рассказал Байков.

По словам Байкова, причины падения елей выясняются, их установили специалисты муниципального учреждения СГМУЭП «Горсвет», которая не первый год выполняет монтаж новогодних конструкций в муниципалитете. «Сейчас производится обследование данных конструкций и выяснение причин произошедшего. Подробная информация о причинах произошедшего будет позднее, по предварительным данным, они не выдержали ветровых нагрузок», — рассказал Байков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ураганный ветер повалил новогодние елки. Конструкции были временно демонтированы с площади Советов и проспекта Мира.

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В Сургуте оценили ущерб от падения во время урагана двух новогодних елей на городских площадях, он составил порядка 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков. «Точная сумма ущерба еще просчитывается. По предварительной информации, ущерб составил около 2,5 миллиона рублей», — рассказал Байков. По словам Байкова, причины падения елей выясняются, их установили специалисты муниципального учреждения СГМУЭП «Горсвет», которая не первый год выполняет монтаж новогодних конструкций в муниципалитете. «Сейчас производится обследование данных конструкций и выяснение причин произошедшего. Подробная информация о причинах произошедшего будет позднее, по предварительным данным, они не выдержали ветровых нагрузок», — рассказал Байков. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ураганный ветер повалил новогодние елки. Конструкции были временно демонтированы с площади Советов и проспекта Мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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