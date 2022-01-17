В Сургуте оценили ущерб от снесенных ураганом новогодних елей

Причины падения елей выясняются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте оценили ущерб от падения во время урагана двух новогодних елей на городских площадях, он составил порядка 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

«Точная сумма ущерба еще просчитывается. По предварительной информации, ущерб составил около 2,5 миллиона рублей», — рассказал Байков.

По словам Байкова, причины падения елей выясняются, их установили специалисты муниципального учреждения СГМУЭП «Горсвет», которая не первый год выполняет монтаж новогодних конструкций в муниципалитете. «Сейчас производится обследование данных конструкций и выяснение причин произошедшего. Подробная информация о причинах произошедшего будет позднее, по предварительным данным, они не выдержали ветровых нагрузок», — рассказал Байков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ураганный ветер повалил новогодние елки. Конструкции были временно демонтированы с площади Советов и проспекта Мира.

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