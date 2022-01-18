У губернатора ХМАО Натальи Комаровой есть претензии к темпам строительства больницы в Нижневартовске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова раскритиковала подчиненных за дефицит рабочих на стройке центральной нижневартовской окружной больницы на 1100 коек. Свои претензии она высказала во время заседания проектного комитета.

«Решение в течение трех дней — четкий и ясный план того, что будет сделано. Вот каких специалистов нет, когда мы их найдем и привезем на стройку. Хватит играться, мы миллиарды рублей передерживаем на эту стройку, не вовлекая их в решение важнейших вопросов. <…> Ну нету и нет каменщиков, нету и нет сантехников. Они есть и в регионе, и в стране. Решите этот вопрос», — дала задание Комарова на видео, которое опубликовал телеканал «Мегаполис».

Свое обращение она адресовала, в первую очередь, директору департамента строительства ХМАО Кириллу Мыскину. Узнать мнение самого чиновника на момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось. Он отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что новым директором нижневартовского филиала управления капитального строительства ХМАО назначен Михаил Ламбин. Он уже приступил к исполнению обязанностей, а прежний куратор строительства объекта — Александр Макариков стал фигурантом уголовного дела по обвинению в получении взятки в размере 35 миллионов рублей.

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