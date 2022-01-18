Депутату доверили завершить главный долгострой ХМАО

Роман Одокиенко руководил строительной компанией больше 20 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководителем проекта по окончанию строительства центральной нижневартовской окружной больницы на 1100 коек стал депутат городской думы Роман Одокиенко. Об этом стало известно во время брифинга на самом объекте, который был организован для журналистов.

«Я как руководитель управления капстроительства [ХМАО] доволен, что руководителем проекта стал горожанин, депутат городской думы Роман Геннадьевич [Одокиенко] с колоссальным опытом руководства именно строительной организации», — сообщил начальник УКС ХМАО Эдуард Алексеенко. Он также обозначил, что согласно заключенному контракту, генеральный подрядчик —компания «Монолитстрой» должна завершить все строительно-монтажные работы до конца апреля.

Сейчас на объекте остался значительный объем отделочных работ. Для его выполнения в срок необходимо увеличение количества сотрудников на стройке с 450 до 800 человек в смену. Дефицит кадров стал поводом для критики кураторов стройки губернатором Югры Натальи Комаровой во время заседания проектного комитета. Одокиенко заявил журналистам, что возглавляемая им компания справится с возложенными задачами по росту количества персонала на стройке. «Часть рабочих у нас за пределами РФ живут, они сейчас вернутся после новогодних праздников и мы нарастим спецработы под то количество людей, которые нужны для окончания объекта», — прокомментировал Одокиенко в статусе директора обособленного подразделения компании «Монолитстрой» в Нижневартовске.

Ранее URA.RU сообщало, что Одокиенко осенью 2021 года уволился с поста генерального директора строительной компании «Нижневартовскстройдеталь». Сам объект является долгостроем и возводится уже на протяжении десятка лет.

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