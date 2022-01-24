24 января 2022

Более 90% пермяков не могут купить себе новую машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое авто в 2022 году планируют купить только 9% пермяков Фото:

Большая часть пермяков (81%) не будет покупать авто в 2022 году. Основная причина — слишком высокие цены. 10% заявили, что собираются купить в этом году только поддержанный транспорт. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики автомобильного портала «Дром».

«Подавляющее большинство пермяков (81%) не планируют покупать машину в 2022 году», — сообщается в исследовании. 42% заявили, что пока откладывают покупку из-за высоких цен.

19% пермяков заявили, что намерены купить машину в текущем году. 9% из них собираются купить новое авто, а остальные 10% — поддержанные машины с рук. В среднем по стране хотят приобрести авто до конца года 22% респондентов. О покупке нового авто из салона задумываются только 5% россиян. По мнению аналитиков сайта, падение спроса продолжится в этом году, так как ожидается, что новые автомобили подорожают на 15-20%, а поддержанные — на 25%.

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Большая часть пермяков (81%) не будет покупать авто в 2022 году. Основная причина — слишком высокие цены. 10% заявили, что собираются купить в этом году только поддержанный транспорт. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики автомобильного портала «Дром». «Подавляющее большинство пермяков (81%) не планируют покупать машину в 2022 году», — сообщается в исследовании. 42% заявили, что пока откладывают покупку из-за высоких цен. 19% пермяков заявили, что намерены купить машину в текущем году. 9% из них собираются купить новое авто, а остальные 10% — поддержанные машины с рук. В среднем по стране хотят приобрести авто до конца года 22% респондентов. О покупке нового авто из салона задумываются только 5% россиян. По мнению аналитиков сайта, падение спроса продолжится в этом году, так как ожидается, что новые автомобили подорожают на 15-20%, а поддержанные — на 25%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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