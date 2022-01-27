Глава Минздрава Перми рассказала о течении COVID у детей

В детских стационарах Перми свободно 30% коек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тяжелых случаев течения COVID у заболевших коронавирусом детей в Пермском крае нет. Об этом рассказала на заседании оперштаба 28 января глава регионального Минздрава Анастасия Крутень. Видеотрансляция заседания проходила в официальном Youtube-канале «Пермский край».

«Пока тяжелых случаев течения болезни среди детей нет. Мы считаем, что должны справиться с ситуацией», — ответила Крутень на вопрос советника губернатора Дмитрия Жебелева, который просил уточнить ее, хватит ли детям коек в больницах. Она добавила, что у Минздрава нет «серьезных опасений» на эту тему.

Отмечается, что на сегодня в детских стационарах региона свободно 30% коек. Если ситуация будет ухудшаться, власти намерены задействовать больницы для взрослых. Сейчас коронавирус диагностирован у более чем 500 детей.

Ранее глава Роспотребнадзора Виталий Костарев рассказал, что из-за COVID в Пермском крае закрыто 25 школ и пять детских садов. Он предложил в начале февраля рассмотреть вопрос о переходе на дистанционное образование.