Пермские власти предупредили о переводе школ на удаленку

В Пермском крае на карантин отправлены 25 школ и пять детских садов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На следующей неделе краевой оперштаб рассмотрит вопрос о приостановлении работы школ и учреждений дополнительного образования в Перми. Об этом на заседании штаба 28 января сообщил главный санитарный врач Виталий Костарев. Трансляция заседания ведется онлайн на youtube-канале правительства.

«Возможно, на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о выдаче предписаний в первую очередь по городу Перми о приостановлении образовательного процесса», — заявил Костарев. В том числе будут закрыты учреждения дополнительного образования. Причиной станет превышение эпидемиологического порога по ОРВИ. Как пояснил глава Роспотребнадзора, если классы в школах являются «одним социумом», и дети проводят там много времени, то в учреждениях допобразования они обмениваются «вирусами и заболеваниями».

Костарев рассказал, что сегодня в Пермском крае закрыты 25 школ и пять садиков в 12 территориях края. Дополнительно отправлено на карантин из-за COVID 718 классов и 90 групп в детских садах, из-за ОРВИ — 894 классов и 199 групп.