27 января 2022

Пермские власти предупредили о переводе школ на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Курган , замок, школьный двор, проход запрещен, школа, ограждение, удаленка, школьная территория, закрытие школы
В Пермском крае на карантин отправлены 25 школ и пять детских садов Фото:

На следующей неделе краевой оперштаб рассмотрит вопрос о приостановлении работы школ и учреждений дополнительного образования в Перми. Об этом на заседании штаба 28 января сообщил главный санитарный врач Виталий Костарев. Трансляция заседания ведется онлайн на youtube-канале правительства.

«Возможно, на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о выдаче предписаний в первую очередь по городу Перми о приостановлении образовательного процесса», — заявил Костарев. В том числе будут закрыты учреждения дополнительного образования. Причиной станет превышение эпидемиологического порога по ОРВИ. Как пояснил глава Роспотребнадзора, если классы в школах являются «одним социумом», и дети проводят там много времени, то в учреждениях допобразования они обмениваются «вирусами и заболеваниями».

Костарев рассказал, что сегодня в Пермском крае закрыты 25 школ и пять садиков в 12 территориях края. Дополнительно отправлено на карантин из-за COVID 718 классов и 90 групп в детских садах, из-за ОРВИ — 894 классов и 199 групп.

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На следующей неделе краевой оперштаб рассмотрит вопрос о приостановлении работы школ и учреждений дополнительного образования в Перми. Об этом на заседании штаба 28 января сообщил главный санитарный врач Виталий Костарев. Трансляция заседания ведется онлайн на youtube-канале правительства. «Возможно, на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о выдаче предписаний в первую очередь по городу Перми о приостановлении образовательного процесса», — заявил Костарев. В том числе будут закрыты учреждения дополнительного образования. Причиной станет превышение эпидемиологического порога по ОРВИ. Как пояснил глава Роспотребнадзора, если классы в школах являются «одним социумом», и дети проводят там много времени, то в учреждениях допобразования они обмениваются «вирусами и заболеваниями». Костарев рассказал, что сегодня в Пермском крае закрыты 25 школ и пять садиков в 12 территориях края. Дополнительно отправлено на карантин из-за COVID 718 классов и 90 групп в детских садах, из-за ОРВИ — 894 классов и 199 групп.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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