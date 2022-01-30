Канадский спецназ сосредоточился в новом районе Украины

Канадский спецназ на Украине переместили в целях предосторожности, заявила Анита Ананд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все канадские войска, которые находятся на Украине, переместили к западу от реки Днепр. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд на пресс-конференции в Киеве.

«В целом известно, что российская агрессия на границе с Украиной и в Белоруссии имеет место, и мы действуем соответственно. Наши вооруженные силы переместились к западу от Днепра, и мы будем продолжать принимать все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — передает слова Аниты Ананд канадская газета The Globe and Mail.

Также в статье отмечается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо на прошлой неделе заявил, что канадский спецназ был отправлен во все регионы Украины. Он также указал, что все канадские войска покинут Украину в случае полномасштабного российского вторжения.

Ранее сообщалось, что Канада перебросила на Украину спецназ для того, чтобы сдерживать российскую агрессию и оказывать помощь украинскому правительству. Великобритания планирует удвоить численность британских военных в Европе. Президент США Джо Байден также заявил, что в ближайшее время в Восточную Европу будут переброшены американские войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о плане действий альянса в случае военного конфликта РФ и Украины.

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