Генсек НАТО раскрыл планы альянса на войну России и Украины

В случае прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной, НАТО воздержится от отправки на фронт солдат и ограничится лишь поставкой оружия Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину в случае начала военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого альянс сосредоточится на поставках вооружения украинским военным», — заявил Столтенберг в интервью с BBC.
Генсек НАТО также отметил, что в организации не знают о дальнейших планах Москвы относительно Украины. По его словам, в случае эскалации конфликта, альянс также займется разработкой санкционных мер против РФ.
В случае прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной, НАТО воздержится от отправки на фронт солдат и ограничится лишь поставкой оружия Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину в случае начала военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого альянс сосредоточится на поставках вооружения украинским военным», — заявил Столтенберг в интервью с BBC. Генсек НАТО также отметил, что в организации не знают о дальнейших планах Москвы относительно Украины. По его словам, в случае эскалации конфликта, альянс также займется разработкой санкционных мер против РФ.