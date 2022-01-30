Генсек НАТО раскрыл планы альянса на войну России и Украины

В НАТО не намерены отправлять своих солдат на Украину, заверил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Война на Украине

В случае прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной, НАТО воздержится от отправки на фронт солдат и ограничится лишь поставкой оружия Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину в случае начала военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого альянс сосредоточится на поставках вооружения украинским военным», — заявил Столтенберг в интервью с BBC.

Генсек НАТО также отметил, что в организации не знают о дальнейших планах Москвы относительно Украины. По его словам, в случае эскалации конфликта, альянс также займется разработкой санкционных мер против РФ.