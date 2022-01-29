29 января 2022

The Telegraph: Британия удвоит численность войск в Европе

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Борис Джонсон уверен в том, что увеличение численности военных в Европе успокоит союзников по НАТО Фото:
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Война на Украине

Великобритания согласовывает с НАТО переброску 900 британских военных и реактивную артиллерию в Эстонию. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В статье говорится, что в ближайшее время Британия обсудит с союзниками по НАТО предложение, предусматривающее переброску дополнительной боевой группы британских военных численностью 900 человек и батареи реактивной артиллерии дальнего огня в Эстонию. Британский контингент после этого составит более 1800 военнослужащих.

Отмечается, что, по мнению Бориса Джонсона, эта мера поспособствует сдерживанию возможного российского вторжения и успокоению восточных членов НАТО, которые из-за него переживают. «Этот пакет станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России», — приводятся в статье слова британского премьер-министра.

Ранее сообщалось, что высшее военное руководство Великобритании предложило Борису Джонсону вариант по сдерживанию российской агрессии путем увеличения численности военных и военной техники в Европе. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия перенаправила на Украину 460 тонн оружия. На следующей неделе Борис Джонсон запланировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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Великобритания согласовывает с НАТО переброску 900 британских военных и реактивную артиллерию в Эстонию. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В статье говорится, что в ближайшее время Британия обсудит с союзниками по НАТО предложение, предусматривающее переброску дополнительной боевой группы британских военных численностью 900 человек и батареи реактивной артиллерии дальнего огня в Эстонию. Британский контингент после этого составит более 1800 военнослужащих. Отмечается, что, по мнению Бориса Джонсона, эта мера поспособствует сдерживанию возможного российского вторжения и успокоению восточных членов НАТО, которые из-за него переживают. «Этот пакет станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России», — приводятся в статье слова британского премьер-министра. Ранее сообщалось, что высшее военное руководство Великобритании предложило Борису Джонсону вариант по сдерживанию российской агрессии путем увеличения численности военных и военной техники в Европе. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия перенаправила на Украину 460 тонн оружия. На следующей неделе Борис Джонсон запланировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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