The Telegraph: Британия удвоит численность войск в Европе

30 января 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Великобритания согласовывает с НАТО переброску 900 британских военных и реактивную артиллерию в Эстонию. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В статье говорится, что в ближайшее время Британия обсудит с союзниками по НАТО предложение, предусматривающее переброску дополнительной боевой группы британских военных численностью 900 человек и батареи реактивной артиллерии дальнего огня в Эстонию. Британский контингент после этого составит более 1800 военнослужащих. Отмечается, что, по мнению Бориса Джонсона, эта мера поспособствует сдерживанию возможного российского вторжения и успокоению восточных членов НАТО, которые из-за него переживают. «Этот пакет станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России», — приводятся в статье слова британского премьер-министра. Ранее сообщалось, что высшее военное руководство Великобритании предложило Борису Джонсону вариант по сдерживанию российской агрессии путем увеличения численности военных и военной техники в Европе. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия перенаправила на Украину 460 тонн оружия. На следующей неделе Борис Джонсон запланировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.