30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

В ХМАО ищут врача на зарплату от полумиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Сургутская частная клиника находится в поиске стоматолога-универсала с опытом продаж Фото:

В сургутскую частную клинику «ЕвроСтом» требуется стоматолог-универсал. Руководство клиники при трудоустройстве предлагает оплату квартиры, авиабилетов в крупнейший город в ХМАО и зарплату в размере от 500 до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Head Hanter.

Компания от соискателей требует наличия диплома, владения новейшими методиками лечения и диагностики зубов, профессионализма и опыта в аналогичной должности не менее пяти лет, готовности к переезду, а также опыта в продажах стоматологических услуг. К желательному списку компетенций работодатель отнес удаление зубов любой степени сложности, пародонтологические операции — вестибулопластику, кюретаж и лоскутные операции, резекции корня зуба, дентальную имплантацию и работу с микроскопом.

В первые два месяца работы доктор будет обеспечен окладом в 200 тысяч рублей, а при высокой трудоспособности специалисту можно будет выбрать и другую схему расчетов — стабильную зарплату стоматолога-универсала в 300—450 тысяч плюс «процент с консультаций» (его руководство клиники оценивает в сумму от 100 до 400 тысяч рублей). От работодателя будущий сотрудник клиники получит льготное лечение, современное оборудование, качественные материалы для работы. Зарплату обещают платить без задержек.

Ранее URA.RU сообщало, что в России ищут профессионального обнимателя и фею. В Сургуте же требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных.

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В сургутскую частную клинику «ЕвроСтом» требуется стоматолог-универсал. Руководство клиники при трудоустройстве предлагает оплату квартиры, авиабилетов в крупнейший город в ХМАО и зарплату в размере от 500 до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Head Hanter. Компания от соискателей требует наличия диплома, владения новейшими методиками лечения и диагностики зубов, профессионализма и опыта в аналогичной должности не менее пяти лет, готовности к переезду, а также опыта в продажах стоматологических услуг. К желательному списку компетенций работодатель отнес удаление зубов любой степени сложности, пародонтологические операции — вестибулопластику, кюретаж и лоскутные операции, резекции корня зуба, дентальную имплантацию и работу с микроскопом. В первые два месяца работы доктор будет обеспечен окладом в 200 тысяч рублей, а при высокой трудоспособности специалисту можно будет выбрать и другую схему расчетов — стабильную зарплату стоматолога-универсала в 300—450 тысяч плюс «процент с консультаций» (его руководство клиники оценивает в сумму от 100 до 400 тысяч рублей). От работодателя будущий сотрудник клиники получит льготное лечение, современное оборудование, качественные материалы для работы. Зарплату обещают платить без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что в России ищут профессионального обнимателя и фею. В Сургуте же требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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