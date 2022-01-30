В ХМАО ищут врача на зарплату от полумиллиона рублей

В сургутскую частную клинику «ЕвроСтом» требуется стоматолог-универсал. Руководство клиники при трудоустройстве предлагает оплату квартиры, авиабилетов в крупнейший город в ХМАО и зарплату в размере от 500 до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Head Hanter.
Компания от соискателей требует наличия диплома, владения новейшими методиками лечения и диагностики зубов, профессионализма и опыта в аналогичной должности не менее пяти лет, готовности к переезду, а также опыта в продажах стоматологических услуг. К желательному списку компетенций работодатель отнес удаление зубов любой степени сложности, пародонтологические операции — вестибулопластику, кюретаж и лоскутные операции, резекции корня зуба, дентальную имплантацию и работу с микроскопом.
В первые два месяца работы доктор будет обеспечен окладом в 200 тысяч рублей, а при высокой трудоспособности специалисту можно будет выбрать и другую схему расчетов — стабильную зарплату стоматолога-универсала в 300—450 тысяч плюс «процент с консультаций» (его руководство клиники оценивает в сумму от 100 до 400 тысяч рублей). От работодателя будущий сотрудник клиники получит льготное лечение, современное оборудование, качественные материалы для работы. Зарплату обещают платить без задержек.
Ранее URA.RU сообщало, что в России ищут профессионального обнимателя и фею. В Сургуте же требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных.
В сургутскую частную клинику «ЕвроСтом» требуется стоматолог-универсал. Руководство клиники при трудоустройстве предлагает оплату квартиры, авиабилетов в крупнейший город в ХМАО и зарплату в размере от 500 до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Head Hanter. Компания от соискателей требует наличия диплома, владения новейшими методиками лечения и диагностики зубов, профессионализма и опыта в аналогичной должности не менее пяти лет, готовности к переезду, а также опыта в продажах стоматологических услуг. К желательному списку компетенций работодатель отнес удаление зубов любой степени сложности, пародонтологические операции — вестибулопластику, кюретаж и лоскутные операции, резекции корня зуба, дентальную имплантацию и работу с микроскопом. В первые два месяца работы доктор будет обеспечен окладом в 200 тысяч рублей, а при высокой трудоспособности специалисту можно будет выбрать и другую схему расчетов — стабильную зарплату стоматолога-универсала в 300—450 тысяч плюс «процент с консультаций» (его руководство клиники оценивает в сумму от 100 до 400 тысяч рублей). От работодателя будущий сотрудник клиники получит льготное лечение, современное оборудование, качественные материалы для работы. Зарплату обещают платить без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что в России ищут профессионального обнимателя и фею. В Сургуте же требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных.