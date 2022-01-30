В ХМАО ищут врача на зарплату от полумиллиона рублей

31 января 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Сургутская частная клиника находится в поиске стоматолога-универсала с опытом продаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сургутскую частную клинику «ЕвроСтом» требуется стоматолог-универсал. Руководство клиники при трудоустройстве предлагает оплату квартиры, авиабилетов в крупнейший город в ХМАО и зарплату в размере от 500 до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Head Hanter. Компания от соискателей требует наличия диплома, владения новейшими методиками лечения и диагностики зубов, профессионализма и опыта в аналогичной должности не менее пяти лет, готовности к переезду, а также опыта в продажах стоматологических услуг. К желательному списку компетенций работодатель отнес удаление зубов любой степени сложности, пародонтологические операции — вестибулопластику, кюретаж и лоскутные операции, резекции корня зуба, дентальную имплантацию и работу с микроскопом. В первые два месяца работы доктор будет обеспечен окладом в 200 тысяч рублей, а при высокой трудоспособности специалисту можно будет выбрать и другую схему расчетов — стабильную зарплату стоматолога-универсала в 300—450 тысяч плюс «процент с консультаций» (его руководство клиники оценивает в сумму от 100 до 400 тысяч рублей). От работодателя будущий сотрудник клиники получит льготное лечение, современное оборудование, качественные материалы для работы. Зарплату обещают платить без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что в России ищут профессионального обнимателя и фею. В Сургуте же требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В сургутскую частную клинику «ЕвроСтом» требуется стоматолог-универсал. Руководство клиники при трудоустройстве предлагает оплату квартиры, авиабилетов в крупнейший город в ХМАО и зарплату в размере от 500 до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Head Hanter. Компания от соискателей требует наличия диплома, владения новейшими методиками лечения и диагностики зубов, профессионализма и опыта в аналогичной должности не менее пяти лет, готовности к переезду, а также опыта в продажах стоматологических услуг. К желательному списку компетенций работодатель отнес удаление зубов любой степени сложности, пародонтологические операции — вестибулопластику, кюретаж и лоскутные операции, резекции корня зуба, дентальную имплантацию и работу с микроскопом. В первые два месяца работы доктор будет обеспечен окладом в 200 тысяч рублей, а при высокой трудоспособности специалисту можно будет выбрать и другую схему расчетов — стабильную зарплату стоматолога-универсала в 300—450 тысяч плюс «процент с консультаций» (его руководство клиники оценивает в сумму от 100 до 400 тысяч рублей). От работодателя будущий сотрудник клиники получит льготное лечение, современное оборудование, качественные материалы для работы. Зарплату обещают платить без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что в России ищут профессионального обнимателя и фею. В Сургуте же требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных.