31 января 2022

Пожизненно осужденный пермяк обиделся на слово «бандит»

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Пожизненно осужденный подавал уже 33 жалобы Фото:

Пермяк, пожизненно осужденный за убийство, подал в суд на Минфин РФ, прокуратуру края, Генпрокуратуру и федеральное казначейство за то, что его в суде назвали бандитом. Заключенный Андрей Байдин считает, что это принесло ему моральные страдания, и потребовал за это 25 тысяч рублей, однако суд отказал.

«Пермский краевой суд отказал в компенсации морального вреда дважды осужденному на пожизненное заключение за убийства в составе группы „черных риелтеров“ Андрею Байдину. Он пытался получить 25 тыс. рублей за то, что во время судебного расследования совершенных им преступлений была нарушена презумпция невиновности», — сообщает Properm.

Причиной оскорбления заключенного стало то, что в 2008 году во время рассмотрения уголовного дела в отношении «черных риэлторов» корреспондент «Рифей — Пермь» назвал группировку бандой. Также гособвинитель назвал Байдина бандитом, что возмутило осужденного. Помимо этого преступник подал еще 33 жалобы на процессуальные действия. Во всех исках ему было отказано. Также Байдин подавал жалобы на нарушение содержания в СИЗО (он считал, что тюремный парикмахер может переносить инфекции), на нарушение прав потребителей (заключенный не знал о составе, дате производства продуктов питания) и т. д.

Андрей Байдин был осужден пожизненно дважды за участие в бандитской группировке «черных риэлторов», которая похищала и убивала людей, чтобы завладеть их квартирами. Глава ОПГ Вячеслав Миронов привлек пермских националистов для мошеннического захвата чужих квартир, похищения и убийства их хозяев.

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Пермяк, пожизненно осужденный за убийство, подал в суд на Минфин РФ, прокуратуру края, Генпрокуратуру и федеральное казначейство за то, что его в суде назвали бандитом. Заключенный Андрей Байдин считает, что это принесло ему моральные страдания, и потребовал за это 25 тысяч рублей, однако суд отказал. «Пермский краевой суд отказал в компенсации морального вреда дважды осужденному на пожизненное заключение за убийства в составе группы „черных риелтеров“ Андрею Байдину. Он пытался получить 25 тыс. рублей за то, что во время судебного расследования совершенных им преступлений была нарушена презумпция невиновности», — сообщает Properm. Причиной оскорбления заключенного стало то, что в 2008 году во время рассмотрения уголовного дела в отношении «черных риэлторов» корреспондент «Рифей — Пермь» назвал группировку бандой. Также гособвинитель назвал Байдина бандитом, что возмутило осужденного. Помимо этого преступник подал еще 33 жалобы на процессуальные действия. Во всех исках ему было отказано. Также Байдин подавал жалобы на нарушение содержания в СИЗО (он считал, что тюремный парикмахер может переносить инфекции), на нарушение прав потребителей (заключенный не знал о составе, дате производства продуктов питания) и т. д. Андрей Байдин был осужден пожизненно дважды за участие в бандитской группировке «черных риэлторов», которая похищала и убивала людей, чтобы завладеть их квартирами. Глава ОПГ Вячеслав Миронов привлек пермских националистов для мошеннического захвата чужих квартир, похищения и убийства их хозяев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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